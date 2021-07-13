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Bakan Soylu duyurdu! Ağustos ayında başlıyor

13.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağustos ayından itibaren, yasal olarak biyometrik fotoğraf veya parmak izi alınması gerekmeyen, 15 yaş altı çocukların veli veya vasilerinin e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabileceklerini bildirdi.

Bakan Soylu duyurdu! Ağustos ayında başlıyor

e-Devlet üzerinden 2021 yılının ilk yarısında 43 milyon 103 bin 554, 2020'de ise 71 milyon 894 bin 662 işlem gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından e-Devlet hizmetlerine ilişkin 2020 ve 2021 yılına ait verileri paylaştı.

38 AYRI HİZMET

Buna göre, vatandaşlık başvurularının elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı 38 oldu.

e-Devlet üzerinden 2021 yılının ilk yarısında 43 milyon 103 bin 554, 2020'de ise 71 milyon 894 bin 662 işlem gerçekleştirildi.

En çok sorgulama, 13 milyon 15 bin 911 ile alt-üst soy bilgisi olurken, bunu 11 milyon 410 bin 506 ile barkodlu yerleşim yeri, 8 milyon 570 bin 497 ile barkodlu nüfus kayıt örneği, 2 milyon 966 bin 409 ile 3'ü bir yerde sorgulama takip etti.

Bakan Soylu, Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında ise 404 milyon sayfalık belgenin dijitalleştirildiğini, 768 bin 46 sayfanın da restore edildiği bilgisini paylaştı.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN BAŞVURU e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Soylu, ağustos ayından itibaren, yasal olarak biyometrik fotoğraf veya parmak izi alınması gerekmeyen, 15 yaş altı çocukların veli veya vasilerinin e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabileceklerini bildirdi.

Altyapı çalışmalarının yapıldığı duyurulan uygulamanın TÜRKSAT ile test çalışmaları devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Süleyman Soylu
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