Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu, "FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede" dedi.

Muhalefete yüklenen Soylu, "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

