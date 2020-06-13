Bakan Soylu duyurdu: İki terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu açıklamasında "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta iki terörist, Kahraman Jandarma'mızın operasyonunda etkisiz..." paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam... Valimiz, İl @Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm.. İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."

Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam...



Valimiz, İl @Jandarma Komutanımız

ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm..

İki terörist daha etkisiz!



Bugün şimdilik dört oldu... https://t.co/aVZR8w98ot — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020



