HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye göçmen meselesinde planlı ve programlıydı. Oradaki yaşayan zorlukları siyaseten anlattı ama sinemanın, sanatın gücü bambaşka.

Uluslararası birkaç kişiyle festival kapanışında sürprizler olacak. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın büyük katkıları var.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde bir kazanımımız daha oldu. Gelecek sene katılmak isteyenlerin sayısı arttı.

Bizim amacımız dünyada neler yaşandı göstermek. Afganistan, Pakistan daha zengin olmayacak. Ne yapacaklar umuda yolculuğa çıkacaklar. İdlib'e gittiğimde gördüm, hep bizimkiler. Hep bizim dernekler. Kimi eğitime bakıyor, kimi çadır kuruyor. Kimi gıda sağlıyor.

Devletlerde insan gibidir. İhtiyaçları vardır. Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bugün Türkiye terörü kaynağında yok etmek için çalışıyor.

EHLİYET, BANKA KARTI VE KİMLİK BİRLEŞİYOR

Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz. Ehliyeti jandarma-polis bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Diğer Haberler
Zeytinburnu’nda korkutan yangın

Zeytinburnu’nda korkutan yangın

İstanbul'da maske takmamanın cezası değişti mi? Ne kadar oldu (19 Haziran 2020)

İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası!

Uzmanından kerpiç ev uyarısı: 5 büyüklüğündeki depremde yüzde 90'ı yıkılır

Uzmanı uyardı: Yüzde 90'ı yıkılır

Terk eden sevgilisi gelince intihardan vazgeçti

Ne yaptılarsa olmadı! En sonunda intihardan böyle vazgeçti

Yer: Bursa! Kıskançlık krizine girdi, sevgilisine dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girdi, sevgilisine dehşeti yaşattı

İlçeden ilçeye farklılık gösteriyordu! İşte İstanbul'da maske takmayana verilecek ceza

Karar verildi! İşte İstanbul'da maske takmayana verilecek ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.