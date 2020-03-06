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  4. Bakan Soylu duyurmuştu! 40 Özel Harekat polisi Edirne’ye gitti

Bakan Soylu duyurmuştu! 40 Özel Harekat polisi Edirne’ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

Ordu’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.

Bakan Soylu duyurmuştu! 40 Özel Harekat polisi Edirne’ye gitti

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne’ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklandı. Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne’ye doğru yola çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." demişti.

(DHA)


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