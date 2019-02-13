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Bakan Soylu duyurmuştu: İşte o operasyonun görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 5 ton 209 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda, çok miktarda el yapımı patlayıcı düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu, 6 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Bakan Soylu, dün Akyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar" diyerek operasyonu duyurmuştu.

İşte o operasyondan görüntüler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice mülki sınırları içerisinde 12 Şubat'ta saat 20.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02 Müşterek Operasyonu" aynı gün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

YOLA TUZAKLANAN PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLDİ

YOLA TUZAKLANAN PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLDİ
Operasyonda, teröristlerce kullanılan 6 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

TENCERELER, PATLAYICI DÜZENEĞİNDE DIŞ KAP OLARAK KULLANILMIŞ

TENCERELER, PATLAYICI DÜZENEĞİNDE DIŞ KAP OLARAK KULLANILMIŞ
Temas ve arama faaliyetlerinde söz konusu sığınak, arazi ve jelikon bidonlar içerisinde, 7,62 milimetre çapında bin 220 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 mavzer fişeği, 2 parça halinde jenaratör, 2 bombaatar mühimmatı, 4'lü 6 pil bloğu, 6'lı pil bloğu, büyük 2'li pil bloğu, 28 küçük pil, 12 voltluk 4 akü, güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 100 litrelik mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde dış kap olarak kullanılan 3 demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giysi, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer gereçler ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.

10 NOKTADA 5 TON 209 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

10 NOKTADA 5 TON 209 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU
Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramalar da Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında 10 ayrı noktada toprağa gömülü tespit edilen, 30 bidon ve arazide gizlenen 52 çuval ve poşette 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi. Esrar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.
Geçici olarak oluşturulan 4 yol kontrol ve arama noktasında 420 kişi ve 140 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapıldı. Operasyon bölgesindeki 9 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Bir kişi, 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.
Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon terörist

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