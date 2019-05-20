İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimde oylar kaydırılır ama bu bir olur, iki olur, üç olur. Ya sehven yapılır ya birisi kendi partisinin lehine iş yapacaktır onun için yapılır. Eğer bu kaydırılan 100 sandığa yakın bir rakamsa ve bütün ilçelere yayılmışsa ortak olarak, bu demek ki koordinasyon önceden planlanmış, yapılmış" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, sözlerine Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’yi anarak başladı. Soylu, "2 teröristin Şanlıurfa’da bir ilçemizde bir karakola saldırı planladıkları bilgisi gelmişti bize. Onun için arkadaşlarımız bir yerde sıkıştırdılar ve ikisi ölü olarak ele geçirildi ama ölmeden önce bir el bombası attılar, o el bombası da bir kahraman kardeşimize isabet etti. Allah rahmet eylesin. Ailesine, milletimize başsağlığı diliyoruz’’ dedi.

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin konuşan Soylu, "Dünyada bu uyuşturucu konusunda insanlığa yönelmiş çok büyük bir tehdit var. Türkiye bu tehdidin en fazla hedefinde olan ülkelerden birisi. Hem madde bağımlılığı noktasında bize yöneliyor hem de terörün finansmanı noktasında bize yöneliyor. Burada çok büyük bir mücadele verdiğimizi söylemek isterim. İstanbul’da uyuşturucu operasyonlarımızı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında arttırdık. Türkiye genelinde de aynı dönemde yüzde 25 oranında bir operasyon artışı gerçekleştirdik. Yılbaşından bugüne kadar Türkiye çapında uyuşturucu suçlarından 9 bin 421 kişi tutuklandı. Şu anda 57 bin 800 kişi var içeride. Yani sahayı özellikle uyuşturucu konusunda ciddi şekilde baskılıyoruz. Dolayısıyla bu mücadelede belediyelerimizi, yerel yönetimlerimizi, muhtarlarımızı yanımızda görmekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu bir milli meseledir, çoluk çocuğumuzla, gelecek nesillerimizle alakalı bir meseledir’’ dedi.

Geçmiş yıllarda yaşanan hava kirliliğine de değinen Soylu, "Bizim çocukluğumuzda, hatta gençliğimizde bazı anneler babalar hava kirli olduğu zaman çocuklarını okula göndermezdi. Öğretmen sorardı; ’Ne için gelmedin?’ Ertesi gün cevap verirdi öğrenci yani arkadaşımız; ’Annem hava kirli diye göndermedi.’ Biz Haliç’in kenarındaydık. Ara sıra önemli zaman diliminde babamız bizi Sirkeci’ye götürürdü çocukken veya gençken kendimiz giderdik. Israrla Haliç’ten geçen taksiyi Haliç’ten göndermek istemezdik, daha fazla para yazmasını kabul ederdik Edirnekapı’dan giderdik" dedi.

Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Seçimde kusura bakmayın size de sorayım. 207 oyunuz sıfır olarak yazılsa kıyameti koparmaz mısınız? Koparırsınız. Binali abinin karşı karşıya kaldığı bu durumu ben ifade etmek zorundayım. Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim. Seçimde oylar kaydırılır ama bu bir olur, iki olur, üç olur. Kaydırılmaz değil kaydırılır. Ya sehven yapılır ya birisi kendi partisinin lehine iş yapacaktır onun için yapılır. Eğer bu kaydırılan 100 sandığa yakın bir rakamsa ve bütün ilçelere yayılmışsa bu demek ki, koordinasyon önceden planlanmış, yapılmış’’ ifadelerini kullandı.

Toplantıda muhtarlara hitap eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise, "Bizim Beykoz muhtarlar yönünden şanslı bir ilçe. 45 mahallemiz var. Dolayısı ile 45 tane muhtarımız var. Burada muhtarların gönlüne girdiğiniz zaman 45 farklı kanaldan Beykoz’a nüfuz etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle büyük bir avantajı var. Bir de belediye olarak benim gördüğüm, Yücel abiye çok teşekkür ediyorum. Beykoz Belediyesi bu muhtarlara gerçekten çok büyük değer veriyor’’ dedi.

Başkan Aydın, İçişleri Bakanı Soylu’ya da teşekkür ederek, "Varlığı bize her zaman güç katmıştır" dedi.

