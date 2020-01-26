HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 23:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Bayramoğlu'nun Elazığ depremiyle ilgili "Sizin unutamadığınız, gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı.

Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında Elazığ depremi sonrası bölgedeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, programın sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun, "Benim aklımdan iki tane şey çıkmıyor. UMKE gönüllüsü Emine'nin 'Azize' diye seslenişi. Öte taraftan aynı tabuta konulan 2 küçük kardeşin cenazesi. Biz taş atıyoruz Suriyelilere ama onlar bizi tırnaklarıyla toprakların altından çıkardı. Ben bunları unutamıyorum. Sizin böyle unutamadığınız gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna, "Çaresizlik. O enkazın altında 'Ne olursun benim 2 aylık bebeğimi kurtar' diyen babanın söylediği söz. Ona bir cevap verilemez. Ve bugün tabutun içindeydi." yanıtını verdikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildiTabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildi
Elazığlılardan sağlık ekibini duygulandıran görüntüElazığlılardan sağlık ekibini duygulandıran görüntü
Bayram namazı nasıl kılınır?Bayram namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ Depremi Son dakika

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem bölgesinde son durum! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 826 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 826 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.