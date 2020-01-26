Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında Elazığ depremi sonrası bölgedeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, programın sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun, "Benim aklımdan iki tane şey çıkmıyor. UMKE gönüllüsü Emine'nin 'Azize' diye seslenişi. Öte taraftan aynı tabuta konulan 2 küçük kardeşin cenazesi. Biz taş atıyoruz Suriyelilere ama onlar bizi tırnaklarıyla toprakların altından çıkardı. Ben bunları unutamıyorum. Sizin böyle unutamadığınız gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna, "Çaresizlik. O enkazın altında 'Ne olursun benim 2 aylık bebeğimi kurtar' diyen babanın söylediği söz. Ona bir cevap verilemez. Ve bugün tabutun içindeydi." yanıtını verdikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

