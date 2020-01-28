-
Haberler
-
HABER
-
Politika
-
Bakan Soylu: "(Elazığ'a) Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz."
Bakan Soylu: "(Elazığ'a) Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
28.01.2020 11:45 |
Son Güncelleme
Bakan Soylu: "(Elazığ'a) Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz."