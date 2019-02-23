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Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

YOMRA'DA HALKA SESLENDİ ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene ilçesindeki mitingin ardından Yomra ilçesine geçti.

YOMRA'DA HALKA SESLENDİ
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene ilçesindeki mitingin ardından Yomra ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde halka seslendi. Bakan Soylu, yerel seçimlerde Yomralılardan destek istedi. Konuşmasında PKK'nın, DEAŞ'ın ve FETÖ'nün ayağına bastıklarını belirterek, yeni operasyonlar için sinyal veren Bakan Soylu, "Öyle operasyonlar yapıyoruz ki; daha büyük operasyonlara hazırlanıyoruz. Aklımızda neler var neler. Öyle haksız para kazanma, mafyacılar, kolpacılar, organize suç çeteleri anlamayız. Türkiye'de 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik. Yanlış yapana, milletimize yukarıdan bakana, haksız para kazanmak için milletimizin cebine uzanan kimseye tahammülümüz yok. Burası dünyanın en güvenli ülkesidir. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.
'10 KATLI BİNAYI İDARE EDEMİYOR'
İsim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Soylu, "Ne oldu biliyor musunuz? Bu belediye başkan adaylarının son günü var ya, adam partiyi kapattı gitti. Koskoca Genel Merkezi korkudan kapattı gitti, birileri gelip de dilekçe vermesin diye. Ya adam 10 katlı binayı idare edemiyor, ülkeyi nasıl idare edecek?" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, ayrıca, alınan önlem ve yapılan uygulamalarla Türkiye'de son 4 ayda trafik kazalarında ölümlerin yüzde 36 azaldığını da sözlerine ekledi.
Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Ortahisar ilçesine geçti.

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