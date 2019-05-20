HABER

Bakan Soylu: Emniyet görevlilerine 3 yılda 84 bin 258 silah dağıtıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015- 2018 yıllarında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce emniyet görevlilerine, değişik markalarda toplam 84 bin 258 silah dağıtıldığını açıkladı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015- 2018 yıllarında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce emniyet görevlilerine, değişik markalarda toplam 84 bin 258 silah dağıtıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alım ve dağıtımına ilişkin ilgili soru önergesini cevapladı. Bakan Soylu, yazılı yanıtında, bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nce emniyet görevlilerine, çeşitli markalarda toplam 84 bin 258 silah dağıtıldığını açıkladı. Soylu, değişik şirketlerden alınan bu silahlara, 3 milyar 469 milyon 320 bin TL ödendiğini belirtti. Bakan Soylu, hatalı çıkan silahlarla ilgili "2015- 2018 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan silahlardan sözleşmedeki hükümler çerçevesinde kusurlu üretim ya da hatalı olmaları sebebiyle iki farklı marka ve modelde toplam 25 tabancanın değişimi yapıldı. Aynı dönemde illere göre tabancaları sorunlu olduğu gerekçesiyle şikayette bulunan polislerimizin sayısı toplam 28 olurken, belirtilen yıllarda polislerimiz tarafından şikayette bulunulduğundan teknik kontrolden geçirilen toplam 25 adet silahın yenileri ile değişimi sağlandı" dedi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
5'inci kattan atlayan Esma, ağır yaralandı5'inci kattan atlayan Esma, ağır yaralandı
Şanlıurfa'daki 'tefeci' operasyonunda 8 tutuklamaŞanlıurfa'daki 'tefeci' operasyonunda 8 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.