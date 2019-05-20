Bakan Soylu: Emniyet görevlilerine 3 yılda 84 bin 258 silah dağıtıldı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015- 2018 yıllarında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce emniyet görevlilerine, değişik markalarda toplam 84 bin 258 silah dağıtıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alım ve dağıtımına ilişkin ilgili soru önergesini cevapladı. Bakan Soylu, yazılı yanıtında, bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nce emniyet görevlilerine, çeşitli markalarda toplam 84 bin 258 silah dağıtıldığını açıkladı. Soylu, değişik şirketlerden alınan bu silahlara, 3 milyar 469 milyon 320 bin TL ödendiğini belirtti. Bakan Soylu, hatalı çıkan silahlarla ilgili "2015- 2018 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan silahlardan sözleşmedeki hükümler çerçevesinde kusurlu üretim ya da hatalı olmaları sebebiyle iki farklı marka ve modelde toplam 25 tabancanın değişimi yapıldı. Aynı dönemde illere göre tabancaları sorunlu olduğu gerekçesiyle şikayette bulunan polislerimizin sayısı toplam 28 olurken, belirtilen yıllarda polislerimiz tarafından şikayette bulunulduğundan teknik kontrolden geçirilen toplam 25 adet silahın yenileri ile değişimi sağlandı" dedi.

