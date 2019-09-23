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Bakan Soylu: Emniyetten KHK ile 33 bin kişi ihraç edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17- 25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı, yaklaşık 33 bindir" dedi.

Bakan Soylu: Emniyetten KHK ile 33 bin kişi ihraç edildi

İrfan ÖZŞEKER- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17- 25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı, yaklaşık 33 bindir" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen 'Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra güvenlik alanındaki birçok konuda olduğu gibi kolluk birimleriyle ilgili de ciddi adımlar atıldığını söyledi. Bu noktada belirli politika takip edildiğini belirten Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak bir yandan PKK, FETÖ, DEAŞ, aşırı sol terör örgütlerinin oluşturduğu tehditleri eş zamanlı olarak bertaraf etmeye çalışırken bir yandan da trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Diğer yandan şehirlerdeki asayişi takip ediyoruz. Bir yandan siber suçlarla yüksek seviyede mücadele içindeyiz. Öte yandan denizde ve karada göçmen kaçakçılığı ile uğraşıyoruz. Bunların her biri, ayrı uzmanlık alanları. Birine ağırlık verip, diğerini bekletemeyeceğimiz konular" diye konuştu.
EMNİYETTEN 33 BİN İHRAÇ
Bakan Soylu, emniyet teşkilatından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin sayısını da açıkladı. Soylu, "Emniyet teşkilatından 17- 25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayımız 306 bin kişidir" dedi.
'JANDARMADA PROFESYONELLEŞME ORANI ARTTI'
Bakan Soylu, benzer durumun jandarmada da söz konusu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Burada da 15 Temmuz'dan itibaren sayı olarak artış yaşanmasının yanı sıra asıl önemli adımımız, profesyonelleşme oranındaki artış olmuştur. 15 temmuz sonrasında, 2016 sonu itibarıyla profesyonelleşme oranı yüzde 57 olan jandarmamızda bugün ulaştığımız profesyonelleşme oranı, yüzde 82'dir. 2021 yılı için profesyonelleşme hedefimiz yüzde 84, personel sayısı hedefimiz ise 163 bin 220'dir. Benzer bir çalışmayı özellikle düzensiz göçle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede, küresel ölçekte bir başarı ortaya koyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da gerçekleştirdik. Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızda profesyonelleşme oranımız, şu an için yüzde 97,5'tir. Yıl sonu itibarıyla terhis olacak erlerle birlikte bu sayının yüzde 100 olmasını bekliyoruz."

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Bakan Soylu: Emniyetten KHK ile 33 bin kişi ihraç edildiBakan Soylu: Emniyetten KHK ile 33 bin kişi ihraç edildi

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