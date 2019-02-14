BAKAN SOYLU, ENGELLİ VE YAŞLILARLA BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerel seçimler kapsamında Karapürçek’te engelli ve yaşlılarla yemekli akşam toplantısında bir araya geldi. Bakan Soylu, eski Türkiye’yi bildikerini söyleyerek "Eski Türkiye’de vatandaşımız 155’i aradığında 'kusura bakmayın benzin yok ' denilen günleri unutmadık. Bugün çok şükür hem arabalarımız son model, hem uçaklarımız var. Eskiden hamile kadınları köyden kızakla getirirken, bugünkü Türkiye’de helikopterle oradaki vatandaşımıza sahip çıkan Bir Türkiye var. Biz kendi füzemizi yapıyoruz. Bizim bugün 81 ilde üniversitemiz var, şehir hastanelerimiz var, havalimanları sayımız 26 havalimanından 56’ya çıktı. Dün elini Türkiye vardı bugün Yemen’den Suriye’ye insanlara sahip çıkan bir Türkiye var. Varsın kızsınlar bize. Onların kızması önemli değil bizim için. Bize yerin altında olan şehadet mertebesine ulaşmışların kızması önemli.’’ dedi.

‘GEZİ OLAYLARIYLA BU ÜLKENİN AYARLARIYLA OYNAMAYA ÇALIŞTILAR'

HDP’li milletvekillerinin Apo’yu serbest bırakmak için yürüyüş yapacaklarını ama polislerin Taksim Meydan’ında onları betonun üzerine oturttuklarını ifade eden Soylu "Irak'ın kuzeyinde 1 yıl önce devlet kuracaklardı. Referandum yapmışlardı. Tezgahı kurmuşlardı okyanus ötesindekiler. Ne oldu becerebildiler mi? Biz büyük bir ülkeyiz. Bizim olmadığımız bizim karar vermediğimiz bu coğrafyada hiçbir oyuna müsaade etmeyiz. Eksiklerimiz elbetteki var. Hatamız elbetteki var. Ama samimiyetimize bakın ne olursunuz. 780 bin kilometre karenin hiçbir yerinde farklı bir tavır ortaya koymadık. Ben küçükken ‘Doğu'nun Güneydoğu'nun makus talihi çözülmez’ denilirdi. Recep Tayyip Erdoğan, 20’nci asırdan itibaren 300 yıllık gerileme dönemi bu ülkede bittikten sonra bu ülkede bir değişimi daha ortaya koydu. Bugün doğu ve güneydoğunun makus talihi yenilmiştir. Bugün ona da kızıyorlar. Yıllardır sağcı-solcu, laik-dindar dediler. Bugün türbanlı da türbansız da meclise giriyor. Ne oldu Türkiye bölündü mü? Kılıçdaroğlu’na sorsan bölündü. Gezi olaylarında faiz yüzde 3.5 idi bu ülkede. Gezi olaylarıyla bu ülkenin ayarlarıyla oynamaya çalıştılar. Tarihte aynı senaryolarını bu ülkenin başının öne eğik olmasını hep istediler. 15 Temmuz’un getirdiklerini bu millet yıktı. Biz bugün haykırıyoruz korkarak değil cesaretle.’’ diye konuştu.

'ÇOBANIN OYUYLA KENDİ OYLARINI BİR TUTMUYORLAR'

İlk kez 4.5 yıl seçimin yapılmayacağı bir zaman dilimine girileceğini söyleyen Soylu, "Herkesin işine bakacağı bir zaman dilimi olacak. Siz görün o zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı, görün Cumhur İttifakını. Topu 90’a takacaklar. Çobanın oyuyla kendi oylarını bir tutmuyorlar. Ülkesine inanmıyorlar. Aslında bu ülkenin gücüne kudretine inanmıyorlar.'' dedi.

