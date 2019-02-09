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BAKAN SOYLU ENKAZDA İNCELEMELERDE BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

  Yılmaz BEZGİN - Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Yılmaz BEZGİN - Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte çöken binanın enkazına gelerek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde, buradaki ekiplerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:
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- Bakan Soylu ve beraberindekiler
- Enkazdan görüntüler
- Detaylar

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