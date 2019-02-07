İstanbul Kartal’da 8 katlı 14 daireli bina çöktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olayla ilgili son gelişmeleri anlattı.
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