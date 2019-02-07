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Bakan Soylu: "Enkazdan 4 kişi daha çıkarıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 06:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan İstanbul Kartal’da çöken binanın olduğu alana geldi.

Bakan Soylu: "Enkazdan 4 kişi daha çıkarıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan İstanbul Kartal’da çöken binanın olduğu alana geldi. Bakan Soylu ve Bakan Kurum arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, “Şu an 5 ayrı noktada çalışma yapılıyor. Çalışma yapan arkadaşlar bu alanda en iyisi. En son verilen bilgi 8 yaralı 2 vefattı. Şimdi bir dört kişi daha enkazdan çıkarıldı. En son 9 yaşındaki Mahmut Tayyip çıkarıldı. Yaşlı hanım teyzelerimiz bir de Ali amcamız çıkartıldı. Toplam 4 kişi. Birisinin durumu ağır ama diğerleri inşallah bir ağır durumla karşı karşıya değil. Şu an bizim elimizde tespitler var. Müsaade ederseniz bu rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra verelim. Çünkü bu konularda vereceğimiz bir rakam bizi kendi adımıza bir spekülasyona iter. Onun için izniniz olursa bizim elimizde rakamlar var. Bu rakamlarla ilgili Sayın Valimiz açıkladı. Hanede 40 kişi oturuyor toplam. Misafirler de var. Misafirlerle ilgili ulaştıklarımız var, ulaşamadıklarımız var. Onun için vereceğimiz bir rakam farklı sonuca yol açar."dedi.
Öte yandan Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada ki durumu öğrenmek için aradığını belirterek, "5 dakika önce de kendilerine bilgi arz ettik son durumla alakalı... Bu konuda elimizde ne bilgi varsa açık bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz ama takdir edersiniz bunlar acı olaylar, söylediğimiz sözün telafisi sonradan mümkün olmaz. O yüzden mümkün olduğunca en net bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Bir kaç kolon ve perde yıkılmış durumda." dedi.
“Yıkılma yönünü incelediğinizde kurtarma operasyonunun yapıldığı alana doğru yıkılma ihtimali var binanın. Hem AFAD Başkanlığımız hem de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce bina anlık takip ediliyor. Şu an için binada bir hareketlilik söz konusu değil. Anlık takip ediyoruz. Olası bir problemde de kurtarma yapan arkadaşlarımızı uyaracak bir sistem de geliştirdik. Kurtarma operasyonuna verdiğimiz bu destekten sonra 5 ayrı noktada kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu noktalarda da vatandaşımızı hem görsel hem işitsel olarak duyduğumuz alanlar var. Bu alanlarda da inşallah kısa zamanda vatandaşımıza erişeceğiz. Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz gerekli tespitleri yapıyor. İmarda 5-6 kat görünüp yerinde 8-10 kat olan binalar var. Bunların tespitlerini yapacağız. Şu an önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatı. Bu çalışmayı bütün birimlerimiz gayretli bir şekilde sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu:

Bakan Soylu:

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