Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Çırpınıyoruz bir şiddet olmasın diye. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü seferberlik ilan etmiş durumda.

Bu rakamlar konusunda bize itimat etmeyen gazete küpürlerinden bunları toplayan bir anlayış da söz konusu.

Neredeyse 500 bine yakın kolluk görevlimiz var. Türkiye’nin her yanına uzanan bir teşkilatımız söz konusu.

Her sabah bu rakamları alıyoruz. Azaltabiliyor muyuz, nerede eksiğimiz var…

'NEDEN RAKAMLARI YANLIŞ VERELİM'

'Bu nasıl, böyle olur' diye neredeyse kıyameti koparıyoruz. Titizleniyoruz ama maalesef yanlış rakamlar yüzünden esir kalıyoruz. Biz neden bu rakamları yanlış verelim. Arttığı zaman arttı diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz.

KADES’i indirin diye yalvarıyoruz. Belki bir aile şiddeti engelleyebiliriz diye. 21. asırda her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin takip edildiği bir asırda hala bu konuda ideolojik anlayışın esiri olanlara ve bu meseleye çelme atmak isteyenleri üzülerek izliyorum.

2016'da 304, 2019'da 336. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadınlar hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla.

'ERKEKLERE SESLENİYORUM: KENDİNE GELİN YAHU'

Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz 'ayıptır bir daha yapma.'

