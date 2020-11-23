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Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

23.11.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Kadına şiddetle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, erkeklere seslenerek "Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

Elektronik kelepçe uygulamasını İçişleri Bakanlığı kendi bünyesine aldı. Yeni yerleşkede yaklaşık 1000 kapasiteli, 400’ü Ocak ayında devreye girecek, elektronik kelepçe izleme merkezinden bu süreç takip edilecektir.

2020’nin ilk 6 ayında cinayete kurban giden kadınların, yüzde 90’ı daha öncesinde kolluk birimlerimize başvurusunun olmadığı ortaya çıkmıştır.

Çok yanlış bilgilendirmelerle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum.

Neredeyse 500 bine yakın kolluk görevlimiz var. Türkiye’nin her yanına uzanan bir teşkilatımız söz konusu.

6284 çerçevesine giren bu konudaki tüm olayları anı anına takip edebilme kapasitesine sahibiz.

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KADIN CİNAYETLERİ

Bu rakamlar konusunda bize itimat etmeyen gazete küpürlerinden bunları toplayan bir anlayış da söz konusu.

Çırpınıyoruz bir şiddet olmasın diye. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü seferberlik ilan etmiş durumda.

Her sabah bu rakamları alıyoruz. Azaltabiliyor muyuz, nerede eksiğimiz var…

'NEDEN RAKAMLARI YANLIŞ VERELİM'

'Bu nasıl, böyle olur' diye neredeyse kıyameti koparıyoruz. Titizleniyoruz ama maalesef yanlış rakamlar yüzünden esir kalıyoruz. Biz neden bu rakamları yanlış verelim. Arttığı zaman arttı diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz.

KADES’i indirin diye yalvarıyoruz. Belki bir aile şiddeti engelleyebiliriz diye. 21. asırda her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin takip edildiği bir asırda hala bu konuda ideolojik anlayışın esiri olanlara ve bu meseleye çelme atmak isteyenleri üzülerek izliyorum.

2016'da 304, 2019'da 336. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadınlar hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla.

'ERKEKLERE SESLENİYORUM: KENDİNE GELİN YAHU'

Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz 'ayıptır bir daha yapma.'

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