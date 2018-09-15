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Bakan Soylu, Erzurum'da Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen 'Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, Erzurum'da Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen 'Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway Otel'de düzenlenen 'Bölge Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar ve güvenlik bürokrasisi yetkilileri katıldı.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantının bölgeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Bölgede terörle mücadelede büyük aşama kaydedildiğini vurgulayan Azizoğlu, "Toplumun, halkın devlete bakışı olumlu yönde çok fazla değişti. Şu anda bölgemizde eski dönemlerde PKK'nın en yoğun ve etkin olduğu bölge olan Karayazı ilçemiz dahil insanlarımız iş yerlerinde, dükkanlarında Türk bayrağını dalgalandırmakta ve bundan büyük gurur, onur duymaktalar. Eşkıyanın beli kırıldı. Bundan sonra hem terörle mücadelede hem de bölgenin kalkınması, geliştirilmesi, ekonomik anlamda refah seviyesinin artırılması hususunda hükümetimizin ortaya koyduğu çalışma çerçevesinde çalışmalarımız hızla devam edecektir" diye konuştu.
Toplantı Vali Azizoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Bakan Soylu, Erzurum'da Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldıBakan Soylu, Erzurum'da Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldıBakan Soylu, Erzurum'da Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldıBakan Soylu, Erzurum'da Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı

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