HABER

Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapıldığını belirterek, sadece dağda değil şehirde de terörün peşinde olduklarını söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İstasyon Meydanı’nda binlerce vatandaşla açık hava toplantısında bir araya geldi.

Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapıldığını belirterek, sadece dağda değil şehirde de terörün peşinde olduklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İstasyon Meydanı’nda binlerce vatandaşla açık hava toplantısında bir araya geldi. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için seçimlerde destek istedi. Ömer Arısoy’u uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Soylu, “Ömer Arısoy’un ve Zeytinburnu’nun emrindeyim” dedi.
Bakan Soylu, “Dün Diyarbakır’da neymiş, partinin içerisinde ‘Apo’ için açlık grevi yapacaklarmış. Arkadaşlar hemen alıyorlar. Bakın geçen hafta İstanbul’da, sadece dağda değil şehirde de terörün peşindeyiz. DHKP-C’nin buradaki Türkiye sorumlusu dahil yeşil liste, gri liste, arkadaşlarımız inlerinde buldular, bir çuvalın üzerine koydular, ağızlarını bağladılar. Bir büyük mücadele yapıyoruz. Onun için sizden güç istiyoruz” dedi.

“Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”
Diyarbakır’ın Çınar ilçesini ziyaret ettiğini anlatan Bakan Soylu, “Akşamın bir saatinde, gece saat 23.30’da eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış. 500 genç orada bekliyor. Kimisi bilgisayar, kimisi üniversiteye çalışıyor. Kimisi kitap okuyor, kimisi müzik öğreniyor, kimisi ilahi okuyor. Allahıma şükürler olsun. Gece saat 01.30’a kadar sohbet ettik. Onlar sordu, ben cevapladım. Onlara bir tek şey söyledim; hiçbir şeyi kafanıza takmayacaksınız, terörü bize bırakacaksınız. Siz büyük adam olacaksınız, bu ülkeye hizmet edeceksiniz” şeklinde konuştu.
31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinen Bakan Soylu, “İstanbul’da bir 5 yıl. Bir taraftan Binali ağabey, bir taraftan Ömer Arısoy ile beraber siz görün. Kılıçdaroğlu çıldırır. Zeytinburnu ve İstanbul sadece yürümeyecek, sadece koşmayacak, önümüzdeki 5 yıl Zeytinburnu ve İstanbul uçacak” ifadelerini kullandı.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ise, “Hep birlikte Cumhur İttifakı’nı Zeytinburnu’nda daha yükseğe çıkaracağız. Bu memleketi hep birlikte daha iyiye, daha güzele taşıyacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 1 Nisan’dan itibaren 7 gün 24 saat sizlerin hizmetinde olacağız. Herkesin gururunu kabartacak hizmetler yapacağız” diye konuştu.
Bakan Soylu’nun konuşması sırasında AK Parti Milletvekili İffet Polat küçük bir çocuğun arabada mahsur kaldığını söyledi. Konuşmasını bölen Bakan Soylu, koruma ekiplerine talimat vererek çocuğun hemen arabadan çıkartılmasını istedi. Koruma ekipleri, aracın camını kırarak kapıyı açtı. Aracın içerisinde mahsur kalan gözü yaşlı çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)
Kılıçdaroğlu: Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruzKılıçdaroğlu: Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz

En Çok Okunan Haberler

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.