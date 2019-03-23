Bakan Soylu, Eyüpsultan'da halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da günde 78 olan evden hırsızlık sayısının 40'a düştüğünü belirterek, "Şimdi karakollarımıza 5 bin daha polis veriyoruz. Her tarafı daha güçlü hale getireceğiz. Karakollarımıza 'Güven Masası' kurduk. Onlar için de 2 bin 500 kadın polis alıyoruz." dedi.

Eyüpsultan Yağlıdere Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu dile getirerek, "Bizden bu yüzden korkuyorlar, zengin olmamızı istemiyorlar. Dertleri budur." diye konuştu.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 7 yıldır bunun için anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılar. Gittiler Doğu ve Güneydoğu'yu yaktılar, yıktılar. Siirt Hastanesi'ni bir günde 7 defa yaktılar. Okulları, camileri, kütüphaneleri, 25 bin evi tarumar ettiler. Dertleri şu, talimat şöyleydi; Gezi'yle yapamadıklarını, 6-7 Ekim'le yapamadıklarını, Türkiye'yi döndüremedikleri yoldan acaba 'Doğu ve Güney Doğu'yu yakarak döndürebilir miyiz? Bir zarar verebilir miyiz?' Türkiye'yi hep bir huzursuzluğa itmek istediler."