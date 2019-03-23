Bakan Soylu Eyüpsultan'da konuştu

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Binali Beyle destansı bir 5 yıla imza atılacak. Göreceksiniz 5 yıl sonra 'iyi ki bu kararı vermişiz' diyeceksiniz" dedi.

Küçükçekmece programının adından Eyüpsultan'a geçen İçişleri Bakanı Soylu, Yeşilpınar Mahallesi Yağlıdere Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Soylu, "10 yıllardır bir oyuna getirmeye çalışıyorlar. İlk kez Türkiye yüzdü yüzdü sonuna geldi. Terörün sonuna geldik. Daha çok yapacak şeyimiz var. Bilesiniz ki, millet olarak daha yeni başladık" dedi.

"316 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"

Soylu, "Biz batı değiliz. Biz Amerika değiliz. Biz başka ülkelere gittiğimiz zaman sömürü düzeni kurmuyoruz. Biz Afrin'deyiz, biz Cerablus, Azez'deyiz. Biz oraya huzur ve kardeşlik getirdik. 316 bin Suriyeli ülkesine geri döndü. Oralarda bizim kaymakamımız, savcımız, hakimimiz, vali yardımcımız, polisimiz, jandarmamız var. Orada Allahu Ekber diyen 5 vakit ezan okuyan imamız var. Biz büyük ve asil bir milletiz. Biz huzur getiririz" diye konuştu.