Bakan Soylu: “FETÖ’ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırlıyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “FETÖ’ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve STK’lar ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Kartal’da çöken binaya değinerek, “Kartal’da çöken bir binanın enkazı basında Çarşamba gününden beri milletçe iyi bir haber bekliyoruz. 21 kardeşimizi kaybettik. Elbette ki bu bir doğal afet değildir. Bir anlık dalgınlıkla meydana gelmiş bir kaza da değildir. Öyleyse burada bir ihmal, bir yanlış veya yanlışlar söz konusudur. Olayın detayları, teknik sebepleri kuskusuz aydınlatılacaktır. Bu yönde devletin bütün ilgili birimlerinin kararlılığı söz konusudur ve gerekli tahkikat başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve vurguladığı gibi buradan almamız gereken ders neyse, onu her kelimesine kadar almak zorundayız. Geçmişte bu noktada yapılmış yanlışlar, eksikler varsa, bunların da üzerine cesaretle gidip düzeltmemiz lazım. Bu seçimde 11 maddelik yerel secim manifestomuzdan bir başlık da kentsel dönüşümdür. Buna şiddetle ihtiyaç var. İnşallah bu dönüşümü bütün vatandaşlarımızın desteğiyle, gayretiyle, anlayışıyla gerçekleştireceğiz. Çünkü kötü binalardan, yanlış yapılmış binalardan kurtulmak durumundayız. Bu konuda bugüne kadar önemli adımlar atıldı. Pek çok yerde iyi neticeler alındı, tamamlanan güzel projeler oldu, ancak yapacak hâlâ çok işimiz var. Birlikte, azız milletimizin desteğiyle bugüne kadar çok işler basardık, inşallah bunu da başaracağız” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin 2002 sonrası döneminin bir itiraz ve başkaldırı donemi olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Tıpkı Kurtuluş Savası gibi. Atak helikopteri bir itirazdır. Marmaray bir itirazdır. Altay tankı bir itirazdır. Üçüncü havalimanı bir itirazdır. Hastanelerinde insanların rehin kaldığı günlerden modern şehir hastanelerine ulaşmak, bir itirazdır. 36 milyar dolardan 170 milyar dolara getirdiğimiz ihracatımız, 3 bin 500 dolardan 10 bin dolara getirdiğimiz kişi başı milli gelirimiz bir itirazdır. Bugün PKK’lı teröristleri tek tek avlayan, fare gibi deliklerde hapseden yerli malı İHA’larımız, SİHA’larımız, bu fitne düzenine bir itirazdır. 15 Temmuz’da meydanlarda şehadete koşmak bir itirazdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmek bir itirazdır. ‘Sınırın ötesine geçme’ diyenlere karşı ‘Bu millet kimseden izin almaz’ demek, Afrin’de, Cerablus’ta, Mare’de, Kandil’de teröristin tepesine çökmek, bir itirazdır” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de açıklamada bulunan Soylu, şunları söyledi:

“Biz bunu bir beka meselesi olarak görüyoruz. Birileri bunu hafife alır gibi görünüyorlar. Akıllarınca bu seçimi sadece basit bir yerel secim gibi gösterip PKK’nın alenen sözcülüğünü yapan HDP ile ittifaklarını; FETÖ’den aldıkları moral desteği gizlemeye çalışıyorlar. Açıkça söylüyorum, 31 Mart seçimleri için bunların taktiği alicengiz oyunudur. HDP ile açık, net, herkesin bildiği bir ittifak söz konusudur. Hiç kıvırmasınlar; HDP bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir. Hani bazen iki arkadaş yolda giderken bir üçüncüsü arkadan gelir araya girer de kollarını açıp her ikisini omuzlarından sarar ya işte HDP de bugün diğer iki partiyi sarmalamıştır, istediği yere sürüklemektedir. Şimdi bu tabloya bakıp, 31 Mart yerel seçimlerini normal bir yerel seçim olarak görmek mümkün değildir. Ben çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Aramızda muhtar kardeşlerimiz var. Hepimiz siyaset yaptık. Kandil’in ‘doğru strateji’ diye onay verdiği bir seçim, yerel seçim olabilir mı? Kandil’in, PKK’nın ‘aferin’ dediği, sırtını sıvazladığı ittifak, milletin ittifakı olabilir mı? Şehit anasının şehit babasının, şehit evladının şehit eşinin rıza göstereceği bir ittifak olabilir mı?”

FETÖ’ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırladıklarını ifade eden Soylu, “Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Onları kazıyıp atmadıkça, bazıları acıyorlar, ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek, bütün bu anlayışı gördükten sonra hâlâ orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden” dedi.

“PKK/PYD’nin yönettiği belediyelere bir genç herhangi bir işi veya ihtiyacı için gittiği zaman önce HDP İl Başkanlığına, oradan da kandırılıp Kandil’e dağa gönderiliyordu” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu da onlarla kol kola girmiş. Sana mübarek olsun zaten. Senin karakterin, anlayışın tam da onlarla kol kola girmeyi gerektirirdi. Şimdi Apo içeride diye güya yarın ya da önümüzdeki hafta milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir. Hiç endişe etmeyin. Burada büyük bir mücadeleyi bu millet tam 300 yıl Karlofça’dan beri vermektedir. Ne zaman kafamızı kaldırmaya çalışsak o zaman bizi biçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların ittifak kurduğu parti Meclis çatısı altında PKK’nın ümüğünü sıkan Türk askeri için işgal askeri diyecek ve bunlar da bunlarla birlikte olacaklar. Sizin askerleriniz Hakkari’de, Şırnak’ta işgal askeridir dedi, ağzının payını verdim. Bu şımarıklığı onlara sağlayanlar onları Meclis’e taşıyanlardır” açıklamasını yaptı.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Orhan Yeğin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki ve çok sayıda muhtar ve STK temsilcisi katıldı.



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