Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde muhtar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul Kartal'da çöken binada 21 kişinin öldüğünü belirten Bakan Soylu, "Elbette ki bu bir doğal afet değildir. Bir anlık dalgınlıkla meydana gelmiş bir kaza da değildir. Öyleyse burada bir ihmal, bir yanlış veya yanlışlar söz konusudur. Olayın detayları, teknik sebepleri kuşkusuz aydınlatılacaktır, bu yönde devletin bütün ilgili birimlerinin kararlılığı söz konusudur ve gerekli tahkikat başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve vurguladığı gibi buradan almamız gereken ders neyse, onu her kelimesine kadar almak zorundayız. Geçmişte bu noktada yapılmış yanlışlar, eksikler varsa, bunların da üzerine cesaretle gidip düzeltmemiz lazım. Bu seçimde 11 maddelik yerel seçim manifestomuzdan bir başlık da kentsel dönüşümdür. Buna şiddetle ihtiyaç var" dedi.

'HDP BAL GİBİ ZİLLET VE İLLET İTTİFAKINA DAHİLDİR' Bakan Soylu, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimini 'beka meselesi' olarak gördüklerini söyledi. Birilerinin bunu hafife alır gibi göründüğünü kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Akıllarınca bu seçimi sadece basit bir yerel seçim gibi gösterip PKK'nın alenen sözcülüğünü yapan HDP ile ittifaklarını; FETÖ'den aldıkları moral desteği gizlemeye çalışıyorlar. Açıkça söylüyorum; 31 Mart seçimleri için bunların taktiği Ali Cengiz oyunudur. HDP ile açık, net, herkesin bildiği bir ittifak söz konusudur. Hiç kıvırmasınlar; HDP bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir. Hani bazen iki arkadaş yolda giderken bir üçüncüsü arkadan gelir araya girer de kollarını açıp her ikisini omuzlarından sarar ya, işte HDP de bugün diğer iki partiyi sarmalamıştır, istediği yere sürüklemektedir. Şimdi bu tabloya bakıp, 31 Mart yerel seçimlerini normal bir yerel seçim olarak görmek mümkün müdür? Ben çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Aramızda muhtar kardeşlerimiz var, hepimiz siyaset yaptık. Kandil'in 'doğru strateji' diye onay verdiği bir seçim, yerel seçim olabilir mi? Kandil'in, PKK'nın 'aferin' dediği, sırtını sıvazladığı ittifak, milletin ittifakı olabilir mi? Şehit anasının, şehit babasının, şehit evladının, şehit eşinin rıza göstereceği bir ittifak olabilir mi?"

'ANKARA TÜRKİYE'NİN KALBİDİR'

Bakan Soylu, yerel seçimde Ankara'nın anlamının çok farklı olduğunu belirtti. Ankara'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Ama aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın da kalbidir. Burayı şer ittifakına moral kaynağı yapmayalım. İnşallah Ankara onlara bir moral değil, bir cevap olsun, bir tokat olsun. Biz muhtarı her zaman seçeriz. Belediye başkanını her zaman seçeriz. Ama geleceğimizi her zaman seçemeyiz. 31 Mart'ta bir gelecek seçiyoruz. Geleceğimize bir imza atıyoruz. Eğer bugün biz bir adım geri basarsak, bilesiniz ki o boş bıraktığımız bir adımlık yeri dolduracak olan ittifak sosuyla gizlenmeye çalışan HDP'dir, onun arkasındaki PKK'dır. Bizi bunların başında geri bastırmayın. Şu karda, kışta dağlarda gezen evlatlarımızı yalnız bırakmayın. 31 Mart akşamına kadar, bu seçimleri bir memleket meselesi, birilerinin inadına bir beka meselesi olarak görmenizi ve öyle çalışmanızı rica ediyorum."

'AKILLARINI BAŞLARINDAN ALMAZSAK NAMERDİZ'

"Türkiye’de beka meselesi yoktur diyenlere söylüyorum" diyen Bakan Soylu, şöyle konuştu: "PKK ve PYD daha 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak için ortak bir mücadeleyi sergilediler. Akılları, oradan Afrin'e kadar bir hat çekip Türkiye'nin kendi coğrafyası ile irtibatını kesip Türkiye'yi hareketsiz bırakmaktı. Bütün dertleri bu. FETÖ hala devam ediyor, hem de büyük bir mücadele ile. Neyi bekliyorlar biliyor musunuz? Azıcık bir kırılgan olalım, azıcık irademizden yoksun hale gelelim. Şimdi burada söylüyorum; FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyona daha hazırlanıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptığı hileleri şeytanlar yapmaz, yapamaz. Öyle hileler ortaya koymuşlar, bu milletin evlatlarını öyle istismar etmişler ki; onları kazıyıp atmadıkça çok net söylüyorum, bazıları acıyor, ben de acıyanlara acıyorum. Bütün bu olanlardan sonra hala orda ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Bu kadar açık ve net, gereğini yerine getireceğiz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu memleketten."

'SİZİ YÜRÜTEN ADAM DEĞİLDİR'

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın içeride olduğu gerekçesiyle bazı milletvekillerinin yürüyüş yapacağını söyleyen Bakan Soylu, "Sizi yürüten adam değildir. Hiç endişe etmeyin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-Bakan Soylu'nun açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Selen YALAZ- HALUK KARAASLAN/ANKARA, (DHA)