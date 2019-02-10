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Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyona hazırlanıyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ Bakan Süleyman Soylu, Yenimahalle Şentepe taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.

TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

Bakan Süleyman Soylu, Yenimahalle Şentepe taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti. Taksi durağında çalan telefona yanıt veren Soylu, "Arkdaşların yerine bakıyorum ben Süleyman Soylu" diyerek istenen istenen adrese taksi yolladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Soylu'nun telefon ile konuşması

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