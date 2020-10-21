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Bakan Soylu Gaziantep’te güvenlik toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te güvenlik toplantısına katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te düzenlenen güvenlik toplantısına katılmak üzere valilik binasına geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te güvenlik toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te düzenlenen güvenlik toplantısına katılmak üzere valilik binasına geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Bakan Soylu, girişte bulunan şeref defterini imzaladı. Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Soylu, Vali Gül, kentteki güvenlik güçlerinin sorumlu müdür, komutan ve temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Bakan Soylu ve Vali Gül’ün yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.
Toplantıda özellikle Suriye sınırının her iki tarafındaki ve kentteki güvenlik tedbirleri, yürütülen terör, uyuşturucu gibi suçlarla mücadele ve önümüzdeki yıla ilişkin yapılması gerekenler gibi konuların görüşülerek, gerekli planlamaların yapılacağı öğrenilirken Bakan Soylu’nun toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

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