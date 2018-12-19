Bakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sonbahar operasyonları bitti. Kış operasyonları başlıyor. Arkadaşlarımız binlerce operasyon yaptılar. Kar, kış, soğuk, tipi, rüzgar hiçbir şey dinlemeden o tepe senin, bu dağ benim her taraftalar." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen yemekte Özel Harekat polisleri ile gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Soylu, yemek sonrası yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan, gazi bir mekanda bir araya geldiklerini dile getirdi.

Konuşmasında Libya İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdülselam Başağa ile görüştüğünü ifade eden Soylu, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'e PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sonbahar operasyonları bitti. Kış operasyonları başlıyor. Arkadaşlarımız binlerce operasyon yaptılar. Kar, kış, soğuk, tipi, rüzgar hiçbir şey dinlemeden o tepe senin, bu dağ benim her taraftalar. Bunu niçin söylüyorum; dünyada hakkaniyetin, adaletin, doğru sözün yükselmesinin yüklendiği coğrafyada olduğumuz için çok iyi nesiller yetiştirmeliyiz. Fakat yılmayacağız, gayret göstereceğiz, geri adım atmayacağız. Demokrasiyi ortaya koyarken kendisini güya demokrasinin beşiği gibi sayan ülkelere demokrasinin ne olduğunu anlatacağız."