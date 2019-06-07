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Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kapsamımda Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaparak destek istedi.

Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti 

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kapsamımda Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaparak destek istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Soylu, ziyaret ettiği esnaflardan 23 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde kendilerini desteklemelerini istedi. Soylu, vatandaşlar ile fotoğraf çekti, çocuklara oyuncak dağıttı.

(FOTOĞRAFLI)

Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti

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