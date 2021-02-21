HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu: "Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik"

Bakan Soylu: "Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik"

21.02.2021 01:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Soylu: "Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber’de "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, "Geçen yıl 248 eylemi engelledik. Bunların içerisinde canlı bomba var. Bunların içerisinde patlamaya hazır düzenekler var. Bayrampaşa’da İstanbul Forum’da 60 patlamaya hazır parçacıklı bombayı arkadaşlarımız buldu. 5 tane DEAŞ’lı teröristi Konya’da evlerine girerek etkisiz hale getirdi. Daha geçen günlerde Şanlıurfa’dan, Mardin’den beline sarmış bombalarla geçenleri olduğu gibi arkadaşlarımız çekti aldı. Bizimkiler yakaladılar. İstihbarat birimlerimiz, terör birimlerimiz şuanda bu eylemlerin Türkiye’de yapılmaması için 24 saat teyakkuz halindeler. Altını çizerek söylüyorum, Türkiye’de MİT’in, Genelkurmay Başkanlığının, Savunma Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın entegrasyonunu ve birlikte çalışmasının en yüksek olduğu dönemdir. En ufak bir su sızdırmamak için. Dünyanın bu konudaki riski az istihbaratı güçlü ülkelerdir. Amerika’nın, Almanya’nın, İngiltere’nin riski bizim kadar yüksek mi? Onların DEAŞ, FETÖ, PKK-PYD, DHKP-C, MLKP gibi bir belası var mı? Hayır yok. Onların böyle bir belası olmamasına rağmen dikkat ederseniz biz burada bu terör eylemlerinin zannediyorum ki bu yılbaşından bugüne kadar da 21 tane terör eylemini engelledik" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı tutuklandıAyşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı tutuklandı
Haşr suresinin meali ve faziletiHaşr suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı tutuklandı

Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı tutuklandı

Polisi karşısında görünce bir avuç uyuşturucu hapı yuttu, hastanelik oldu

Polisi karşısında görünce bir avuç uyuşturucu hapı yuttu, hastanelik oldu

Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi: 2 yaralı

İki grup sokak ortasında birbirine girdi

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden teşekkür paylaşımı

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden teşekkür paylaşımı

Şırnak'ta bir kişi evinin önünde vurularak öldürüldü

Evinin önünde vurularak öldürüldü!

Kayseri'de korkunç olay! 10. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! 10. kattan atladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.