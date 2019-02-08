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Bakan Soylu: Genç bir arkadaşımızı enkazdan kurtardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

KARTAL'da enkaz altından 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da enkaz altından 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı. 45'inci saatine giren çalışmalarda, sesin geldiği söylenen noktada arama yapan ekipler bir çocuğa ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz altından çıkarılan yaralının 16 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Yaralı hastaneye sevk edildi.
Enkaz alanında basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Genç bir çocuğumuzu çıkardılar Ses geldi onun üzerine ekipler müdahale ettiler. Ambulansla hastaneye sevk ettiler. 16 yaşında bir erkek. İsmini namazdan sonra açıklayacağız. Namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Kayıplarımız da var onların da ismini söyleriz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Çok mutluyuz. Bir gencimize daha ulaştık. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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