Bakan Soylu, güvenlik görevlileriyle iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD ile mücadele edeceğiz, etrafımızdaki coğrafya ile mücadele edeceğiz, teröristlerle mücadele edeceğiz, Türkiye'nin hakkını hukukunu yemeye çalışanlarla mücadele edeceğiz, milletimizin bir oyunu muhafaza edemeyeceksek, kendi hakkımızı koruyamayacaksak, demokrasiye en büyük haleli getirmiş oluruz." dedi.
Bakan Soylu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ama eskisi gibi yıkılacak, yere savrulacak bir ülke olmadığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üzerimize oynadıkları apaçık. Ekonomiyle üzerimize oynuyorlar. Terörle beraber üzerimize oynuyorlar. Bizi, birbirimizden ayırarak üzerimize oynuyorlar. Elbetteki bunu hep birlikte biliyoruz ama bugün geldiğimiz nokta azımsanacak bir nokta değildir. Bugün geldiğimiz nokta, birilerinin fiskesiyle devrilebilecek bir nokta değildir. Bize dün, ötekileştirerek bakanlar, kıyafetimizden, inancımızdan, mezhebimizden, kimliğimizden, düşüncemizden, fikriyatımızdan bizi beğenmeyenler, bizi tekrar eski Türkiye'ye döndürebilmek ve aynı hazzı onların yaşayabilmesi için bizi beğenmeme duygusunu tekrar tadabilmesi için birçok oyunu, Türkiye'nin üzerinde oynamaya çalışıyorlar."
- "Tek gücümüz, 50 gramlık oy pusulası"
"Bizim tek bir gücümüz var, 50 gramlık oy pusulası. Eğer bugün kendimizi daha iyi ifade edebiliyorsak, eğer bugün özgür bir şekilde bu ülkede yaşayabiliyorsak, bunu 50 gramlık oy pusulasına borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diyen Soylu, "Artık terör örgütlerinin rahat bir şekilde cirit atamadığı, ülkemiz ekonomisini altüst edemediği, milletimin kardeşliğini bozamadığı, huzuru bozamadığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Bugün terör örgütü, o dağlardan kaçmak için, sığınmak için barınak bulamıyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler, bu ülkenin yükselişini, hedeflerini ve yarınlarını çalmak istiyorlar. Ben buna müsaade etmemenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Soylu, İstanbul'da 31 Mart'ta başka bir oyunun, senaryonun milletin huzuruna getirilmeye çalışıldığını anlatarak, çocukluğundan beri siyasetin içinde yer aldığını, hayatında böyle bir seçim görmediğini belirtti.
Bakan Soylu, "Bu ülkede, gözümüzün içine baka baka bir oyunu sahneye koydular. Kimse kusura bakmasın. ABD ile mücadele edeceğiz, etrafımızdaki coğrafya ile mücadele edeceğiz, teröristlerle mücadele edeceğiz, Türkiye'nin hakkını hukukunu yemeye çalışanlarla mücadele edeceğiz, milletimizin bir oyunu muhafaza edemeyeceksek, kendi hakkımızı koruyamayacaksak, demokrasiye en büyük haleli getirmiş oluruz ve bize de yazıklar olmuş olur." değerlendirmesinde bulundu.
- "Yepyeni bir dönem başlayacak"
Güvenlik istikrarını, bu ülkenin her noktasında devam ettiren bir anlayışa sahip olduklarının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:
"Bundan hep birlikte vazgeçmemeliyiz. Eksiğimiz olabilir, birtakım yapmamız gereken ve yapmamış olduğumuz işler olabilir. 23 Haziran'dan sonra İstanbul'da ve Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yepyeni bir dönem başlayacak. Birbirimizi daha iyi anladığımız, birbirimizi daha iyi kucakladığımız, birbirimizin meselesini kendi meselemiz yaptığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübesiyle, bu ülke istikametini 2023'e, 2053 ve 2071'e getirdiği yepyeni bir dönem başlayacak ama bunun için sizin desteğinize, kuvvetinize ihtiyacımız var.
23 Haziran'da İstanbul bir karar verecek. Ya küresel dünyanın güç merkezi olacak ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Biz, birilerinin arka bahçesi olmayı kabul etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz de."
- "Sahte gülümsemelere itibar etmeyin"
Soylu, vatandaşları sahte gülümsemelere itibar etmemeleri konusunda uyararak, "Bakanlığa geldiğim gün, elime bir CD alıp, arkadaşlarıma 'Bu verileri kopyalayın.' diye bir talimat vermedim. Çünkü Tayyip Erdoğan, beni İçişleri Bakanı yaparken, bana bu ülkenin namusunu, mahremini teslim etti. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birkaç gün belediye başkanlığı yapanların ilk yaptığı iş ne oldu biliyor musunuz? Büyükşehir belediyesinin verilerini kopyalamak, hangi FETÖ taktiği, hangi FETÖ anlayışı? Bu, devlet adamlığına yakışır mı? Yakışmaz. Hangi biriniz, bir başka kişinin unvanını kullandınız?" diye konuştu.
İftar programına İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İTO Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.
Bakan Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.
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