Bakan Soylu, güvenlik görevlileriyle iftarda buluştu

"Üzerimize oynadıkları apaçık. Ekonomiyle üzerimize oynuyorlar. Terörle beraber üzerimize oynuyorlar. Bizi, birbirimizden ayırarak üzerimize oynuyorlar. Elbetteki bunu hep birlikte biliyoruz ama bugün geldiğimiz nokta azımsanacak bir nokta değildir. Bugün geldiğimiz nokta, birilerinin fiskesiyle devrilebilecek bir nokta değildir. Bize dün, ötekileştirerek bakanlar, kıyafetimizden, inancımızdan, mezhebimizden, kimliğimizden, düşüncemizden, fikriyatımızdan bizi beğenmeyenler, bizi tekrar eski Türkiye'ye döndürebilmek ve aynı hazzı onların yaşayabilmesi için bizi beğenmeme duygusunu tekrar tadabilmesi için birçok oyunu, Türkiye'nin üzerinde oynamaya çalışıyorlar."

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ama eskisi gibi yıkılacak, yere savrulacak bir ülke olmadığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD ile mücadele edeceğiz, etrafımızdaki coğrafya ile mücadele edeceğiz, teröristlerle mücadele edeceğiz, Türkiye'nin hakkını hukukunu yemeye çalışanlarla mücadele edeceğiz, milletimizin bir oyunu muhafaza edemeyeceksek, kendi hakkımızı koruyamayacaksak, demokrasiye en büyük haleli getirmiş oluruz." dedi.

- "Tek gücümüz, 50 gramlık oy pusulası"

"Bizim tek bir gücümüz var, 50 gramlık oy pusulası. Eğer bugün kendimizi daha iyi ifade edebiliyorsak, eğer bugün özgür bir şekilde bu ülkede yaşayabiliyorsak, bunu 50 gramlık oy pusulasına borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diyen Soylu, "Artık terör örgütlerinin rahat bir şekilde cirit atamadığı, ülkemiz ekonomisini altüst edemediği, milletimin kardeşliğini bozamadığı, huzuru bozamadığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Bugün terör örgütü, o dağlardan kaçmak için, sığınmak için barınak bulamıyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler, bu ülkenin yükselişini, hedeflerini ve yarınlarını çalmak istiyorlar. Ben buna müsaade etmemenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, İstanbul'da 31 Mart'ta başka bir oyunun, senaryonun milletin huzuruna getirilmeye çalışıldığını anlatarak, çocukluğundan beri siyasetin içinde yer aldığını, hayatında böyle bir seçim görmediğini belirtti.

Bakan Soylu, "Bu ülkede, gözümüzün içine baka baka bir oyunu sahneye koydular. Kimse kusura bakmasın. ABD ile mücadele edeceğiz, etrafımızdaki coğrafya ile mücadele edeceğiz, teröristlerle mücadele edeceğiz, Türkiye'nin hakkını hukukunu yemeye çalışanlarla mücadele edeceğiz, milletimizin bir oyunu muhafaza edemeyeceksek, kendi hakkımızı koruyamayacaksak, demokrasiye en büyük haleli getirmiş oluruz ve bize de yazıklar olmuş olur." değerlendirmesinde bulundu.