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Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

02.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Durak Köyü Camii'nde kıldı. Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarını denetleyen Bakan Soylu, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Şırnak'taki programının ardından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarında incelemelerde bulunup, güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı.

Bakan Soylu, daha sonra Şemdinli ilçesine bağlı Durak Köyü'ne giderek bayram namazını kıldı.

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Soylu namaz çıkışında, vatandaşlarla da bayramlaştı.

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(DHA)

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