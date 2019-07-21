Bakan Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik Ali Paşa Salonunda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez ve kurum amirleri tarafından valilik önünde karşılanan Bakan Soylu, şeref defterini imzaladıktan sonra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı güvenlik toplantısına iştirak etti. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Soylu’nun kentten ayrılacağı ifade edildi.