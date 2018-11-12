Bakan Soylu: Güya bizle dalga geçiyorlar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son 3 teröristi listesine alıp, güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Güya bizle dalga geçiyorlar. 2 bakanı yaptırım listesinden çıkarıp, 3 teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'Senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil'. Biz de bunu yiyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2018- 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Atatürk Kongre Merkezi'nde (AKM) yapılan tören öncesi Bakan Soylu, protokol üyeleri tarafından üniversiteye ait Sosyal Tesisler önünde karşılandı. Protokol üyeleriyle birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, daha sonra törene geçti. Törende konuşan ve ilk dersi veren Bakan Soylu, Türkiye'nin alelade bir yerde, sıradan bir ülke olmadığını söyledi. Dünyada savunma sanayi harcamalarının 2017 yılında 1,7 trilyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Soylu, "ABD'nin Orta Doğu'daki savunma bütçesi 69 milyar dolar. İngiltere 50 milyar dolarlık toplam savunma bütçesiyle Orta Doğu'da etkinliğini artırmaya çalışırken, Fransa 2019- 2025 yılları arasında 295 milyar euro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Dikkat ederseniz bu bütçelerin adı 'savunma bütçesi'. İnsan doğal olarak 'Kime karşı savunma?' diye soruyor değil mi? Bu ülkelerin Orta Doğu'ya uzaklığı 4- 5 bin kilometre ile 11 bin kilometre arasında değişiyor. Öte yandan dünyada şu anda benim bildiğim kadarıyla resmi olarak savaşta olan, ordularının karşılıklı savaştığı herhangi bir ülke yok. Öyleyse bu neyin bütçesi ve neyin savunması; bilmiyoruz" diye konuştu.

'PKK'NIN UYUŞTURUCU GELİRİ YILLIK 1,5 MİLYAR DOLAR'

Afganistan'da, 2002 yılında haşhaş ekili alanların miktarının 17 bin hektar olduğunu aktaran Bakan Soylu, ABD'nin o tarihte Afganistan'a barış, huzur ve demokrasi getirmek üzere müdahale ettiğini söyledi. Bakan Soylu, "Eksik olmasınlar getirdikleri barış, huzur ve demokrasi sayesinde olsa gerek 2017 itibarıyla haşhaş ekili alan miktarı 328 bin hektara çıktı. Huzur, demokrasi ve barış. Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son 3 teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. 2 bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, 3 teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'Senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil', biz de bunu yiyeceğiz. Sadece 2016- 2017 arasında afyon üretimi de yüzde 63 oranında arttı. Şimdi bu 2002- 2017 arasındaki tarihi süreci DEAŞ, PKK'nın gelişimi, Suriye iç savaşı üzerinden de şöyle bir düşünün. PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar olduğunu, Avrupa uyuşturucu pazarının yaklaşık yüzde 80'ini elinde tuttuğunu, DEAŞ'ın da aynı ticaret içinde yer aldığını, doğal uyuşturucu rotasının Afganistan'dan Avrupa'ya doğru bizim ülkemiz üzerinden gittiğini de notlarınıza ekleyin" dedi.

'DAĞLARDA MAĞARALARINI, BARINAKLARINI BULUYORUZ'

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren PKK adlı örgüt olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz o örgütün 2500- 3000 rakımlı dağlarda mağaralarını, barınaklarını buluyoruz ve imha ediyoruz. Size para, araç, harita, ekipman verip göndersem bile asla ulaşamayacağınız, yerini, yolunu bulamayacağınız yerlerdeki o mağaralardan ambalajı açılmamış, Avrupa menşeili yepyeni silahlar, sevkiyata hazır halde fıçılara doldurulmuş ve Avrupa'nın göbeğinde üretilmiş uyuşturucu hapları buluyoruz. Siz buradan ulaşamazsınız ama o haplar ve silahlar Avrupa'nın göbeğinden oraya ulaşmış. Ayrıca yine Avrupa'nın müreffeh ülkelerinden dernekler aracılığıyla bu örgütün yan kollarına yapılmış milyon dolarlık bağışlar tespit etmiştik. Siz şurada bir öğrenci derneği kursanız Avrupa'dan kimse size bin lira yardım etmez. Ayrıca bizim bu örgüte mensup, insan öldürmüş, suçu sabit ve kırmızı bültenle aradığımız teröristlere de Avrupa'da oturum hakkı veriliyor."

525 BİN KİŞİLİK KOLLUK GÜCÜ

Türkiye'nin bu 3 fotoğraf karşısında sorumluluklarının, tehditlerin alelade olmadığının anlaşılacağını belirten Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri hariç İçişleri Bakanlığı'na bağlı 525 bin kişilik kolluk gücüyle asayiş, terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edildiğini vurguladı. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi insanlığa yakışır şekilde ağırlarken, dünya eroin yakalamalarının yüzde 16'sını, Avrupa eroin yakalamalarının ise 2 katını tek başına gerçekleştirirken bin yıllık geçmişi, değerleri ve özelliklerinden ilham aldığını kaydeden Bakan Soylu, "PKK, FETÖ, YPG, DHKP-C ile eşzamanlı mücadele ederken de yine aynı özelliklerimizden güç alıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak tarafından Bakan Soylu'ya plaket verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra AKÜ Spor Meslek Yüksekokulu'nun Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışını gerçekleştirerek, Afyonkarahisar'dan ayrıldı.