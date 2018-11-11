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Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 2 gün önce mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 25 askerin tedavileri Hakkari, Yüksekova ve Van'daki hastanelerde devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etmek üzere uçakla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Selahattin Eyyubi Havalimanı'na inen Bakan Soylu ve beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı.

Daha sonra helikoterle Hakkari'ye geçen Soylu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 9 askeri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Soylu, yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra, helikopterle Yüksekova ilçesine geçti.

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