Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)

SOYLU, YÜKSEKOVA'DA TEDAVİ GOREN YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki yaralı asker ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova ilçesine geçerek, burada tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Soylu, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyal ilgili bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI



