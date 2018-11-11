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Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

SOYLU, YÜKSEKOVA'DA TEDAVİ GOREN YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki yaralı asker ziyaretinin ardından  helikopterle Yüksekova ilçesine geçerek, burada tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)

SOYLU, YÜKSEKOVA'DA TEDAVİ GOREN YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki yaralı asker ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova ilçesine geçerek, burada tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Soylu, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyal ilgili bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)

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