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  4. Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs serbest bırakıldı

Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, konutunu terk etmemesi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi.

Hakkında Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatılan şüpheli, Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli hakkında, "konutunu terk etmemek" şartıyla adli kontrol kararı verildi.

(AA)

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