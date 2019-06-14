HABER

Bakan Soylu: “Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’daki esnaf ziyareti sırasında gün içerisinde yakalanan DHKP-C’lilerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bugün yine DHKP-C’nin bir yerini bastık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’daki esnaf ziyareti sırasında gün içerisinde yakalanan DHKP-C’lilerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bugün yine DHKP-C’nin bir yerini bastık. Gri listedeki bir teröristi 3 teröristle beraber oradaki arkadaşlarımız aldılar. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirmek isteyenlerin talebini geri çevirmedi. Bir kahvehaneye giren Bakan Soylu, burada vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

“Aynı oy çalmalar 5 yıl sonra da olursa sanatçıların sosyal medyadaki ağzına mı bakacağız”
Bir kahvehanede konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyükşehir’de oylar birbirini tutmuyor. Çeteleler birbirini tutmuyor. Sandık sonuç tutanakları birbirlerini tutmuyor. Artı YSK’ya giden bilgisayardaki rakamlar birbirini tutmuyor. İtiraz etmeyeceğiz. Ne diye? Amerika dedi ki ‘Ben not ettim’. Kimse kusura bakmasın biz de Amerika’nın 15 Temmuz’unu not ettik. Sanatçılar çıkacaklar diyecekler ki ‘Siz bu seçimi yenileyemezsiniz’. O zaman 5 yıl sonra aynı bu ip çalmalar, çırpmalar söz konusu olursa ne yapacağız? Sanatçıların sosyal medyadaki ağızına mı bakacağız yani. O zaman en çok bağıranın seçim kazandığı bir hale doğru ulaşmış olacağız” dedi.

“S-400’ler Türkiye’nin bağımsızlık teminatlarından birisidir”
Konuşma esnasında bir vatandaşın ‘S-400’ler gelecek mi Bakanım’ sorusuna başından geçen bir olayla cevap veren Bakan Soylu, “S-400 sadece S-400 değildir. Türkiye’nin bağımsızlık teminatlarından birisidir. Ya Amerika’ya gebe olacaksın ya da teslim olacaksın. Bir Trabzonlunun biri bana dedi ki geçen gün. ‘O S-400 buraya gelecek’ dedi” şeklinde konuştu.

“Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz”
İstanbul’da düzenlenen DHKP-C operasyonunda 4 teröristin yakalandığın bilgisini veren Bakan Soylu, “Bugün yine DHKP-C’nin bir yerini bastık. Gri listedeki bir teröristi 3 teröristle beraber oradaki arkadaşlarımız aldılar. Şunu çok net söyleyeyim. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Onun (İmamoğlu) üzerinden İstanbul’a PKK sızmaya çalışıyor”
Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik ‘İstanbul’da ne işin var’ sözlerine karşılık veren Bakan Soylu, “Onun üzerinden İstanbul’a PKK sızmaya çalışıyor. Ben de burada dilim döndüğünce İstanbul’u bu musibetten kurtarmak için tek tek İstanbul’a anlatmaya çalışıyorum. Yarın ‘eyvah’ para etmez. Bir de Canan var. O da bana laf yetiştiriyor. ‘Bu Süleyman Soylu’nun biz evvelini biliriz. Neyi bileceksin işte evvelini gel sor buralarda yaşadık. Biz evvelimizde Allah’ımıza çok şükür olsun domuz yiyerek büyümedik. Ama onlar öyle büyümüşler” diye konuştu.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepkiHintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştuTBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.