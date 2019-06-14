Bakan Soylu: “Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’daki esnaf ziyareti sırasında gün içerisinde yakalanan DHKP-C’lilerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bugün yine DHKP-C’nin bir yerini bastık. Gri listedeki bir teröristi 3 teröristle beraber oradaki arkadaşlarımız aldılar. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirmek isteyenlerin talebini geri çevirmedi. Bir kahvehaneye giren Bakan Soylu, burada vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

“Aynı oy çalmalar 5 yıl sonra da olursa sanatçıların sosyal medyadaki ağzına mı bakacağız”

Bir kahvehanede konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyükşehir’de oylar birbirini tutmuyor. Çeteleler birbirini tutmuyor. Sandık sonuç tutanakları birbirlerini tutmuyor. Artı YSK’ya giden bilgisayardaki rakamlar birbirini tutmuyor. İtiraz etmeyeceğiz. Ne diye? Amerika dedi ki ‘Ben not ettim’. Kimse kusura bakmasın biz de Amerika’nın 15 Temmuz’unu not ettik. Sanatçılar çıkacaklar diyecekler ki ‘Siz bu seçimi yenileyemezsiniz’. O zaman 5 yıl sonra aynı bu ip çalmalar, çırpmalar söz konusu olursa ne yapacağız? Sanatçıların sosyal medyadaki ağızına mı bakacağız yani. O zaman en çok bağıranın seçim kazandığı bir hale doğru ulaşmış olacağız” dedi.