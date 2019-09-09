HABER

Bakan Soylu, Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ailesini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

NİĞDE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Hava yoluyla Niğde'ye gelen Bakan Soylu, beraberinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağındaki kazada yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile damadı Mehmet Ali Kazgı'yı (26), tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Soylu, daha sonra Başhekimlik binasına geçerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya, diğer illerden gelen emniyet müdürleri de eşlik etti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesi Osmaniye'ye götürüldü.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk ile Mehmet Ali Kazgı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı varPark kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Niğde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.