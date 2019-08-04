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Bakan Soylu, Hatay'da 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'nda sınır güvenliği ve düzensiz göçmen sorunuyla ilgili yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Soylu, Hatay'da 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'nda sınır güvenliği ve düzensiz göçmen sorunuyla ilgili yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, kaymakamlar, emniyet müdürleri ve sınır hattında görevli yetkililer de toplantıda hazır bulundu. Sınır güvenliği, düzensiz göçmen sorunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Bakan Soylu, toplantının ardından belediye başkanlarıyla bir araya geleceği otele hareket etti.

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