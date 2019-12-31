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  4. Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van’a indi

Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van’a indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 22:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını geçirmek için gittiği Yüksekova’da, hava muhalefeti nedeniyle havalimanına inemeyince Van’a indi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le birlikte yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını geçirmek için gittiği Yüksekova’da, hava muhalefeti nedeniyle havalimanına inemeyince Van’a indi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le birlikte yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine hareket etti. Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı’nda yoğun sisten dolayı inemeyince uçak, rotayı Van’a çevirdi. Saat 20.00 sularında Van Ferit Melen Havalimanı’na inen Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’i Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu tarafından karşılandı. Yaklaşık yarım saat havalimanında bekleyen Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Hakkari’ye gitmek üzere yola çıktı.

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