İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin Antalya’da İzmir’de tatil yaptıklarını belirterek, bu konuda tedbir aldıklarını söyledi ve "Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeriye girsinler. Hemen gözaltına, öyle kolay değil" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’nın Polatlı ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Soylu, yıllardır milleti ayırmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk Kürt dediler, Alevi Sünni dediler, sağcı solcu dediler. Bu ülke zenginleşmesin, kuvvetlenmesin diye ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştılar. Fitneyi bu topraklar üzerine ölçüsüz bir şekilde uygulamaya çalıştılar, buna hepiniz şahitsiniz. Darbe yaptılar, darbeyi yaptıran partiyi iktidara getirdiler" ifadelerini kullandı. Soylu, "sırtımı teröriste dayıyorum" diyen HDP eski eş genel başkanına hitap ederek, "Sana dört duvar verdik, artık istediğin duvara sırtını daya" dedi. Soylu’nun vatandaşa müjdesi de oldu. Polatlı’ya bekçi geleceğini açıklayan Soylu, "20 bin bekçi aldık, 8 bin bekçi daha alacağız. Günde 31 evden yapılan hırsızlık sayısı 10’a düştü. Hedef koyduk daha da düşüreceğiz. Tefecilerle uğraşıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük tefeci operasyonu yapıldı" diye konuştu. Dağlardaki terörist sayısının 700’e düştüğü bilgisini veren Soylu, "İHA’lara yeni bir yazılım yükledik, bırakın yürümeyi dağlarda kafalarını çıkaramayacaklar" vurgusunu yaptı. Soylu, teröristlerin gelip Antalya’da İzmir’de tatil yaptıklarını belirterek, bu konuda tedbir aldıklarını söyledi ve "Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeriye girsinler. Hemen gözaltına, öyle kolay değil" şeklinde konuştu.

"4 uçağın üçü arızalanmıştı"

Soylu, açılışın ardından ilçede bulunan Sakarya şehitliği de ziyaret etti. Şehitlik anı defterini imzalayan Soylu deftere şu notları düştü:

"Hayatlarınızın ve mücadelenizin hiçbir saniyesi boşa gitmemiş, asla unutulmamış, sizden sonraki nesillere güzel bir vatan ve güzel bir cumhuriyet miras bırakmış bahtiyar insanlar olarak; uğrunda savaştığınız ve şehadete eriştiğiniz toprakların bağrında istirahattesiniz. Feda-i can ederek can verdiğiniz bu güzel ülke, bugün dimdik ayaktadır. Sadece kendisi için değil, 21. yüzyılın merhamet yoksunu dünyasında Suriye’de ölümden kaçan insanlar için bir sığınak; Afrika’daki bir ailenin evindeki su; Yemen’deki bir yetime ilaç; Somali’deki, Sudan’daki bir sofraya ekmektir. Sakarya’da savaşa hazırlanırken bin bir zorlukla satın aldığınız 4 tane uçağın üçü arızalanmıştı da sadece tek uçakla keşif yapabildiniz. Bugün sizin evlatlarınız, helikopterler, insansız hava araçları üretiyor, hem de dünyaya satıyor. Sizin zamanınızda olduğu gibi bugün de bu topraklarda gözü olanlar yok değil. Müsterih olun ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla tıpkı sizler gibi bu vatanın her bir çakıl taşını savunmak için şehadete koşmaktadırlar. Ezanımız, sizin o bildiğiniz ezan; bayrağımız sizin bildiğiniz o ay yıldızlı muhteşem bayraktır; vatan toprağı tastamamdır ve o mis kokusuyla yine sizin bildiğiniz, aşığı olduğumuz topraklardır. Emekleriniz zayi olmamış, evlatlarınız emanetinize var gücüyle ve hak ettiği şekilde sahip çıkmıştır, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Hepinize gani gani rahmet diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."