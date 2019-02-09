BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 21 OLDUĞUNU AÇIKLADI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çökan binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "14 kişiyi yaralı olarak, arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi.
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-Bakan Soylu'nun açıklamaları
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