HABER

Bakan Soylu, Hayrat Vakfının yeni ofisinin açılışını yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 01:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hayrat Vakfının Hamamönü'ndeki Ankara İletişim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Hayrat Vakfının el attığı meseleler bizim tarihimizin, milletimizin uzun zamandır ve büyük bir mücadeleyle bugüne kadar taşıdığı ve köklerimizle bizi buluşturacak meselelerdir. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hayrat Vakfının Hamamönü'ndeki Ankara İletişim Ofisi'nin açılışını yaptı.

Altındağ Hamamönü'nde bulunan Hayrat Vakfının Ankara İletişim Ofisi'nin açılışına katılan Soylu, vakfın, birçok hayırlı ve olumlu meselenin altında imzası olduğunu söyledi.

Soylu, "Hayrat Vakfının el attığı meseleler bizim tarihimizin, milletimizin uzun zamandır ve büyük bir mücadeleyle bugüne kadar taşıdığı ve köklerimizle bizi buluşturacak meselelerdir. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Sadece bu topraklara değil, etraf coğrafyamızda da iyi işler yaptılar." ifadesini kullandı.

Vakfın, milletin geçmişiyle, geleceğini bütünleştirmek için çalıştığını, yeni ofisin bu çalışmaları pekiştirmek için önemli bir görev üstleneceğini dile getiren Soylu, ofisin hayırlar getirmesini temenni etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından vakfın açılış kurdelesini beraberindekilerle kesen Soylu, vakfı ziyaret etti.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
İmamoğlu: Toplum huzursuz kavga istemiyorİmamoğlu: Toplum huzursuz kavga istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hayrat Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar

80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.