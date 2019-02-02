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Bakan Soylu: "HDP’ciler, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Mardin’de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP’ciler, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Mardin’de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP’ciler, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar. Biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören Ihlamurlar Kasrı’nda muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin 31 Mart’taki meselesinin, ülkede kurulmuş herhangi bir sandıktan sadece bir belediye başkanı çıkarmak olmadığını, bunun böyle görüldüğü zaman meselenin tam anlamıyla anlaşılamayacağını aktardı.
Birileri kabul etmese de itibarsızlaştırmaya çalışsa da 31 Mart meselesinin, beka ve istikrar meselesi olduğunu kaydeden Soylu, "Bizim meselemiz, Türkiye’nin başına yıllardır türlü türlü çorap örmeye çalışanlara karşı milli iradeden, demokrasiden ve istikrardan yana sağlam bir duruş ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin geçmişindeki yerel ve genel seçimlerine değinen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Birileri çıkıyor hükümeti altüst edebilmek, Türkiye’yi yöneten insanlara başka bir tabloyu oluşturabilmek için ellerinden geleni ortaya koymaya çalışıyor. Bunu hem dışarıdan aldığı desteklerle hem de kendi içerisinde on yıllardır sinsi bir şekilde oluşturdukları medyadan, bütün kamuoyu araçlarına kadar hepsiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunların hepsinden ayakta kalabilmemizin bir tek sebebi var, o da peşi sıra gelen seçimler."

"Darbeleri de üretimsizliği de kardeş kavgalarını da terörü de Türkiye’nin ayağına bir pranga olarak taktılar"
Her on yılda kirli bir tezgah ortaya konup Türkiye’nin önünün darbelerle kesmeye çalışıldığını belirten Soylu, "Bütün bunları yaparken de bir de terör ortamı oluşturmaya çalıştılar. Taşeronlarına PKK’yı kurdurdular, bu milleti etnik kökenleri üzerinden ayrıştırmak istediler, aramıza nifak ve nefret sokmaya çalıştılar. İnsanlarımızı şehit ettiler, paramızı verdik, enerjimizi verdik. Dünya işine gücüne bakarken, üç kuruşluk ülkeler turizm ve üretim zengini olurken, bizi bu saydığım işlerin tamamıyla meşgul ettiler. Darbeleri de üretimsizliği de kardeş kavgalarını da terörü de Türkiye’nin ayağına bir pranga olarak taktılar" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin karıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Soylu, "Dün Mardin’de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP’ciler, ’PKK’nın siyasi kolu’ diyorum onlara, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar. Biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istiyorum, onların da propagandalarını yapmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.
Ihlamurlar Kasrı’ndaki programın ardından Soylu, esnafı ziyaret etti ardından öğle namazını kılmak ve cami cemaatiyle sohbet etmek amacıyla Kuyubaşı Camii’ne geçti.

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