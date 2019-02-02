İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Mardin’de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP’ciler, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar. Biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören Ihlamurlar Kasrı’nda muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin 31 Mart’taki meselesinin, ülkede kurulmuş herhangi bir sandıktan sadece bir belediye başkanı çıkarmak olmadığını, bunun böyle görüldüğü zaman meselenin tam anlamıyla anlaşılamayacağını aktardı.

Birileri kabul etmese de itibarsızlaştırmaya çalışsa da 31 Mart meselesinin, beka ve istikrar meselesi olduğunu kaydeden Soylu, "Bizim meselemiz, Türkiye’nin başına yıllardır türlü türlü çorap örmeye çalışanlara karşı milli iradeden, demokrasiden ve istikrardan yana sağlam bir duruş ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geçmişindeki yerel ve genel seçimlerine değinen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Birileri çıkıyor hükümeti altüst edebilmek, Türkiye’yi yöneten insanlara başka bir tabloyu oluşturabilmek için ellerinden geleni ortaya koymaya çalışıyor. Bunu hem dışarıdan aldığı desteklerle hem de kendi içerisinde on yıllardır sinsi bir şekilde oluşturdukları medyadan, bütün kamuoyu araçlarına kadar hepsiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunların hepsinden ayakta kalabilmemizin bir tek sebebi var, o da peşi sıra gelen seçimler."