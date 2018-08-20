Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bayramlaştı.

Bakan Soylu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliç Polis Merkezi ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ziyaretlerinin ardından, Sarıyer'deki İzzet Baysal Huzurevi'ne geldi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu'nun da yer aldığı ziyarette Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle ve çalışanlarıyla bayramlaştı.



