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Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın 1.

Kurban Bayramı’nın 1. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Soylu, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaştı.
Kurban Bayramı’nın 1. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu, Bahçelievler’de bulunan Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlılarla bir araya geldi.
Soylu’ya ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Dış ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekindi. Süleyman Soylu daha sonra vatandaşlarla ikram edilen çay eşliğinde sohbet etti. Yaklaşık bir saatlik ziyaretin ardından Soylu Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinden ayrıldı.

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