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Bakan Soylu İBB çalışanları ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile bir araya geldi.

Bakan Soylu İBB çalışanları ile bir araya geldi

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile bir araya geldi. Kasımpaşa'daki hizmet binasında gerçekleşen buluşmada Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.
Süleyman Soylu, "Yarın 29 Mayıs fetihle müjdelenen bir şehir, fetih yapanın müjdelendiği bir şehir. Bu kadar anlamlı bir bir şehir. Yaşayanın da bununla beraber sorumlu olduğu bir şehir. Bu bizim İstanbul'umuz. Ve bu İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değil, Bu İstanbul, Bosna'nın, Bağdat'ın, Şam'ın ve bu İstanbul bu coğrafyada gözünü diken herkesin İstanbul'u, bu İstanbul hepimizin İstanbul'u. İstanbul sadece bir medeniyet merkezi değil aynı zamanda bir güç merkezi. Ele geçirilmek istenmesinin sebebi de budur" şeklinde konuştu.

8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRNIN FAİLİ YAKALANDI
Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir not geldi; 4 Ekim 2018'de Mardin'in dar geçit ilçesinde 8 jandarmamızın arabasının altına EYP sermişlerdi ve patlamada 8 jandarmamız orada şehit olmuştu. Bunların bir tanesi de aldıklarımızın faili çıktı" diye konuştu.

"İSTANBUL'U EMANETİNİN YÜKÜNÜ KALDIRAMYACAKLARA BIRAKMAMIZ VEBALDİR"
Soylu, "Ben sadece güzel söz olsun diye söylüyor değilim. Biliniz ki Bakü'de birisinin başına bir sıkıntı geldiğinde gözünü diktiği ilk yer İstanbul'dur. Tahran'da biri bir sıkıntı yaşadığında gözünü dikeceği yer İstanbul'dur. Şam'da, Mekke'de, Medine'de farklı bir durum olduğunda gözünü dikip baktıkları ilk yer İstanbul'dur. Onun için İstanbul'un medeniyetini bilmeyenlere, İstanbul'un medeniyetinden anlamayanlara, bize ecüş bücüş bakanlara ve İstanbul'un emanetinin yükünü kaldırmayacaklara bu İstanbul'u terk etmek ve bu İstanbul'u bırakmak bizim için vebaldir" ifadelerini kullandı.

BAZEN KAYBETMEK KAZANMAK, KAZANMAK DA KAYBETMEKTİR
Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz hak üzerine yaşayan bir dinin mensuplarıyız, biz nasıl haksızlık yapabiliriz? Mübarek Ramazan ayında ağzımıza nasıl böyle değerlendirmeleri, böyle cümleleri alabiliriz? Seçim kaybedilir de kazanılır da. Bazen kazanmak kaybetmek, kaybetmek de kazanmaktır. Nefsimizi terbiye edememişsek, biz kimin hakkını niye yiyelim. Bugün burada hak yersin, yediğini zannedersin, yarın kat kat senden ya da senden sonrakilerden çıkacağını bilen bir anlayışın evlatlarıyız, korkarız. Milletten korkarız, milletin hakkından korkarız, Cenabı Allah'tan korkarız"

(FOTOĞRAF)

Bakan Soylu İBB çalışanları ile bir araya geldiBakan Soylu İBB çalışanları ile bir araya geldi

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