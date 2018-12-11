Bakan Soylu: İçimizde arınma gerçekleştirdik

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ''Darbe girişimi öncesi yıllık materyal inceleme kapasitemiz, sadece 45 bin civarındaydı. Bugün bu sayı, yıllık 704 bin 417'ye yükselmiştir. İçimizde bir arınma gerçekleştirdik. Belki de en tecrübeli arkadaşlarımızı istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlar gibi başka birimlere naklettik. Buna rağmen yani siber suçların kendi içerisinde geliştirdiği bir modelle bu noktaya gelebilmesi takdire şayandır" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, '5'inci Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı' düzenlendi. Otelde gerçekleştirilen çalıştaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya ile çok sayıda bürokrat katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '100 Günlük İcraat Programı'ndaki siber suçlarla ilgili olarak materyal inceleme hedefinin 300 bin olduğunu; ancak bu hedefi 305 bin 538 materyalle süresi içinde Siber Suçlar Dairesi'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Soylu, ''Bu da önemli bir adım ve önemli bir kazanımdır. Darbe girişimi öncesi yıllık materyal inceleme kapasitemiz sadece 45 bin civarındaydı. Bugün bu sayı yıllık 704 bin 417'ye yükselmiştir. İçimizde bir arınma gerçekleşti. Belki de en tecrübeli arkadaşlarımızı istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlar gibi başka birimlere naklettik. Buna rağmen yani siber suçların kendi içerisinde geliştirdiği bir modelle bu noktaya gelebilmesi takdire şayandır. Burada iyi bir motivasyon kaynağı oluşmuş ve iyi sonuçlar elde edilmiştir" diye konuştu.