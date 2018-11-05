Bakan Soylu: İHA destekli operasyonlarla 342 terörist etkisiz hale getirildi

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, insansız hava araçlarının başarısının bütün dünyada kabul gördüğünü belirterek, "2018 yılında sadece İnsansız Hava Aracı (İHA), İnsanlı Keşif Uçağı (İKU), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 342'dir. Bunların 37’si doğrudan SİHA atışlarıyla gerçekleşmiştir. 102 tane de sığınak ve barınak, yine bu hava araçlarımızın desteğiyle imha edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, sadece bu yıl Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi’nde subay, astsubay, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 7 bin 381 öğrenci bulunduğunu söyledi.

Daha sonra eğitimlere değinen Bakan Soylu, jandarmanın profesyonelleşme oranını artırdıklarını belirterek, "2016’da yüzde 56 olan jandarmadaki profesyonelleşme oranımız, bugün itibarıyla yüzde 61’dir. Önümüzdeki yıl hedefimiz yüzde 72. 2020 için öngördüğümüz nihai hedefimiz ise yüzde 81’dir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise, profesyonelleşme oranımız 2016’da yüzde 71’di. 2017’de bu rakamı yüzde 81’e yükselttik. Bu yıl için de hedef rakamımız olan yüzde 85 seviyelerini yakalamış durumdayız" dedi.