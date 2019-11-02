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Bakan Soylu: İktidarı milletten kaptırırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 20:16 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İktidarı milletten kaptırırız.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İktidarı milletten kaptırırız. Bu da belki bu ülkeye yapılabilecek olan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Onun için bu milletin daimi iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve gayret göstermeliyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu'yu Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve teşkilat mensupları karşıladı.
Toplantıda yaptığı konuşmada partililere seslenen Bakan Soylu, milletin değerlerine yabancılaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Soylu, "İktidarı milletten kaptırırız. Bir cümle söylüyorum, iktidarı milletten kaptırırız. Bu da belki bu ülkeye yapılabilecek olan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Onun için bu milletin daimi iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve gayret göstermeliyiz. Milletin değerlerine yabancılaşmış, milletin değerlerini aşağılamak için fırsat bekleyenlere ne olursunuz fırsat vermeyelim, gayret gösterelim ve mücadele edelim. Şurada iki gece sabaha kadar çalıştım. Ne oldu bittim mi yani? 10 kilo mu verdim, 5 kilo mu verdim? Hayır. Günde 16 saat çalışıyoruz. Sizler de çalışıyorsunuz ve hep beraber çalışıyoruz. Ama şu önümüzdeki seçime kadar Türkiye'nin ayarını bozmaya çalışanlar, ondan sonra da bizden sonra gelecek olanlar öbür seçim döneminde onlar da bu sorumlulukta fazla çalışsınlar. Ama ne olursunuz işin ucunu bırakmayın. 'Yeni başladım yarın gideriz öbür gün gideriz' demeyin. Milletin cenazelerinde ve şehit evlerinde olun. Gazilerle birlikte olun. Bakkalın, marketin derdini dinleyin. Siz dinlemezseniz başkaları istismar edecektir ve etmeye çalışacaktır" dedi.
'MAFYAYA HASTAYIM, BUNLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ'
Mafyaya karşı bir hastalığı olduğunu aktaran Bakan Süleyman Soylu, en çok tehditten nefret ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Açık söylemek isterim ki mafyaya hastayım. İyi takip etmişsinizdir. Ankara'da bunlara nefes aldırmıyoruz ve aldırmayacağız. Sadece Ankara değil, Türkiye'nin her noktasında. Vatandaşımız, esnafımız, iş adamımız rahat bir şekilde çocuğunu okula gönderen anneler rahat ve huzurlu bir şekilde gönderip getirecek. Benim bir hastalığım budur. Çünkü tehditten nefret ederim. Vatandaşımızın tehdit edilmesinden veya birinin tehdit edilmesinden nefret ederim. Bu konuda da önemli bir adım attığımızı söylemek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. İlk İçişleri Bakanı olduğumda TCK'nın 220'nci maddesinin değiştirilmesi için kendisine talepte bulunduk ve Allah razı olsun hemen talimat verdi ve değiştirildi. Özellikle örgütlü suçlarda önemli adım atmamızı sağladı."

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